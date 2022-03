Taggia: accensione degli impianti di riscaldamento prolungata fino al 15 aprile

A Taggia riscaldamenti accesi fino al 15 aprile. Il sindaco Mario Conio ha firmato una ordinanza per autorizzare il prolungamento del periodo di funzionamento previsto dal 15 novembre al 31 marzo.



Il provvedimento è maturato sulla base delle previsioni meteorologiche che indicano un imprevisto abbassamento delle temperature. Due settimane in più di accensione ma per meno ore al giorno, dall'ordinanza si evince che sono autorizzate un massimo di 5 ore giornaliere a regime normale, quindi con temperature negli ambienti a 20° c, + 2° di tolleranza.