Imperia: gli studenti del Vieusseux in Portogallo per i progetti Erasmus plus

In questi giorni, nell'ambito del progetto 'Connecting through cultural heritage', un gruppo di alunni del liceo, accompagnato da alcuni docenti, è impegnato in un meeting nella città di Oporto, per incontrare studenti portoghesi, spagnoli, croati e bulgari, con i quali condividere conoscenze culturali e attività formative, tra cui in primo luogo la sperimentazione delle proprie competenze linguistiche.