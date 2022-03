Bordighera si prepara all'ingresso in Rivieracqua, questa mattina il sopralluogo. Ingenito: “Primo passo fondamentale, ora l'incontro con i tecnici del Comune”

È un giorno cruciale per il futuro del servizio idrico di Bordighera. Questa mattina si è tenuto il sopralluogo effettuato da parte dei tecnici della società insieme all'amministrazione comunale per verificare le condizioni dell'impianto del patrimonio idrico integrato cittadino.

Ormai manca poco al passaggio di gestione in favore della società.

“Si tratta di un passo fondamentale per poter avviare un dialogo costruttivo affinché il passaggio dalla gestione in economia alla gestione consortile avvenga con tutte le garanzie a tutela dei cittadini, dei lavoratori e della rete infrastrutturale” aveva dichiarato il sindaco Vittorio Ingenito nei giorni scorsi.

Oggi, dopo l'incontro della mattinata, il primo cittadino commenta: “Hanno preso visione degli impianti, era importante fare questo primo passo fondamentale per il passaggio. Adesso l'incontro continua ancora con i tecnici comunali, dopo aver visto il depuratore, proseguiranno anche verso altri luoghi, siti come ad esempio a Nervia”.



C'è ancora da attendere sulla data precisa del conferimento che sarà valutata insieme con il commissario Gaia Checcucci che farà le proprie valutazioni sulla base anche delle relazioni dei tecnici di Rivieracqua. Indicativamente si tratterà di questione di pochi giorni.