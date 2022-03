Bando per la digitalizzazione e Bando Impresa Donna: due opportunità per il mondo imprenditoriale

Regione Liguria ha predisposto un Bando per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Invitalia ha invece avviato il Bando impresa donna, per sostenere l’avvio di attività imprenditoriali al femminile. In entrambi i casi si tratta di importanti opportunità per il mondo commerciale e come sempre gli uffici della Confcommercio si mettono a disposizione degli interessati per offrire consulenze dedicate e assistenza.

Il bando per la digitalizzazione di Regione Liguria si propone di migliorare il livello di digitalizzazione e promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro e distribuzione commerciale, al fine di conseguire un potenziamento della base produttività, il suo sviluppo tecnologico, la sua competitività e l’occupazione.

Prevede un’agevolazione, sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 60% delle spese sostenute in periodo successivo al 1 gennaio e non ancora concluse, ovvero ancora da sostenere, per acquisto di hardware e dispositivi accessori; prestazioni consulenziali e spese per l’introduzione o l’implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali, quali siti internet, “e-business” e “e-commerce”, punti vendita digitali, ecc.; acquisto di software, brevetti, licenze e programmi informatici; prestazioni consulenziali e servizi specialistici finalizzati a migliorare l’efficienza delle imprese e l’organizzazione del lavoro.

L’importo minimo dell’investimento ammissibile ad agevolazione è di € 5.000, l’ammontare massimo del contributo ricevibile è pari a € 10.000. Ai fini dell’ammissibilità al contributo, gli investimenti dovranno essere realizzati presso strutture operative dell’impresa ubicate sul territorio della Regione Liguria. La procedura per la compilazione della domanda, l’inserimento della documentazione richiesta e la redazione delle relazioni necessarie, sarà resa disponibile offline dal 20 aprile; l’invio della domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, sarà possibile in modalità telematica dal 27 aprile al 6 maggio. Gli investimenti dovranno essere conclusi e rendicontati entro sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2023.

In merito al Bando impresa donna, sottolinea il presidente provinciale della Confcommercio Enrico Lupi: “Confcommercio della Provincia di Imperia ritiene che il Fondo Impresa Donna rappresenti un passo importante per incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e la loro creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e il rilancio di quelle già esistenti attraverso finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto. La concretizzazione di quest’ultimi sono frutto delle richieste di interventi ad hoc per l’imprenditoria femminile avanzati nel corso degli ultimi anni anche da Confcommercio. Per rilanciare l’economia è fondamentale creare un solido contesto di partenza nel quale le donne possano avere accesso alle risorse necessarie a trovare nella società il posto che desiderano e meritano. Per questo, in vista dell’apertura del Bando di Invitalia destinato alle donne imprenditrici, i nostri uffici saranno a vostra più completa disposizione per consulenze dedicate, non esitate a contattare la sede a voi più vicina”.