Ventimiglia: interventi di manutenzione in via Roma, prosegue la “cura dei particolari” in città

“La cura dei particolari” tanto cara all'amministrazione Scullino si esprime attraverso interventi di manutenzione quali, ad esempio, il ripristino di alcuni ambienti, la cura del verde e, in questo caso, in via Roma, la pulizia e l'ordine delle aiuole, nella piccola area antistante le scuole utilizzata come punto di ritrovo e relax con panchine.

L'impegno al fine di presentare al meglio, dal punto di vista urbano il territorio comunale, continua. “Piccoli interventi che migliorano la città” commenta il sindaco Gaetano Scullino.