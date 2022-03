Sanremo: a giorni scade la concessione della ciclabile ad Amaie Energia, la partecipata chiede una proroga di quattro mesi e un affidamento a lungo termine

Mentre Sanremo si prepara per accogliere il Giro d’Italia sulla pista ciclabile, Amaie Energia lavora al proprio futuro e inizia a mettere le basi per gli anni a venire.

Un anno fa, proprio in questi giorni, venivano siglate le carte che sancivano il passaggio della ciclopedonale nelle mani della società partecipata ma, a 12 mesi dagli atti formali, la concessione è già prossima alla scadenza. È una questione di giorni.



Così, ieri pomeriggio, Amaie Energia ha inviato a Palazzo Bellevue la lettera con la quale si chiede una proroga tecnica della concessione per la durata di quattro mesi, un periodo ritenuto congruo per poi discutere, entro agosto, un prolungamento più sostanzioso che permetta l’ammortamento degli investimenti previsti sull’infrastruttura.

“Uno degli ostacoli principali incontrati in questo primo anno di gestione Amaie Energia è rappresentato dall’impossibilità di fare investimenti avendo una concessione molto breve - spiega il presidente di Amaie Energia, Andrea Gorlero - se pianifichiamo un intervento e non possiamo fare l’ammortamento lo dobbiamo portare in spesa nell’anno in corso senza poterlo ammortizzare, andiamo in perdita”.

“Entro agosto vogliamo trovare una soluzione sufficientemente lunga per ammortizzare gli interventi che vogliamo fare” conclude il presidente.