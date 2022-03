Ventimiglia: denunciati i due malviventi che hanno speronato un'auto e un Carabiniere ieri a Roverino

Sono due, come anticipato già ieri, i denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia che, nelle prime ore della mattinata erano stati sorpresi a bordo di due veicoli rubati la scorsa notte in provincia.

I militari, arrivati sul posto per controllare due veicoli sospetti )una Peugeot e una Fiat 500) con altrettante persone a bordo nel parcheggio di un supermercato di via Tenda, hanno immediatamente realizzato di trovarsi davanti agli autori dei furti della scorsa notte. Infatti i due si davano immediatamente alla fuga, il primo a piedi mentre il secondo per riuscire a fuggire a bordo di una delle due auto, fortunatamente senza grosse conseguenze, ha tamponato l'auto di servizio dei militari, urtando violentemente anche il carabiniere che stava tentando di bloccarlo facendolo rovinare in terra. L'altro militare, che nel frattempo stava inseguendo il primo, accortosi dell'accaduto ha interrotto l'inseguimento per dare ausilio al collega ed allertare i soccorsi.

I Carabinieri della Compagnia, subito arrivati e dopo aver raccolto le informazioni necessarie (condivise anche con i colleghi delle altre Forze di Polizia), si sono messi alla ricerca dei due fuggitivi, con l’ausilio dell’elicottero, mentre il personale sanitario soccorreva il militare ferito e lo trasportava presso l'ospedale di Sanremo dove sono state escluse fratture, ma un forte trauma dovuto all'impatto con il mezzo in fuga.

Nel frattempo l'auto del fuggitivo è stata trovata abbandonata poco distante dal luogo dei fatti ed attraverso le indicazioni fornite dalle telecamere della videosorveglianza cittadina e di alcuni testimoni, è stata ricostruita la fuga dei due che, nelle prime ore del pomeriggio, anche attraverso la collaborazione del personale della Polizia di Stato del locale Commissariato, sono stati rintracciati e portati in caserma.

I due sono stati quindi denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ricettazione. Le auto e la restante refurtiva rinvenuta a bordo dei mezzi è stata riconsegnata ai proprietari. Ancora una volta la sinergia tra le forze di polizia di Ventimiglia e l'uso delle immagini della videosorveglianza cittadina hanno consentito di chiudere rapidamente il cerchio su di un episodio che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per il Carabiniere intervenuto il quale, invece, potrà rientrare in servizio tra pochi giorni.