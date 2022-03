Sanremo: è morto Angiolino De Biase, conosciuto come Nino, il nonno vigile di Via Volta

È venuto a mancare Angiolino De Biase, conosciuto come Nino (Barba), il nonno vigile di Via Volta a Sanremo. Amato da tutti bimbi della scuola, è stato anche un grande padre di famiglia e in passato aveva esercitato la professione di di autotrasportatore, passione poi trasmessa ai figli. Lascia moglie Teresa, i figli Andrea e Alessandro, i nipoti Davide e Maria, la nuora Daniela e la sorella Ines. I funerali si terranno domani alle ore 15, presso la chiesa degli Santa Maria degli Angeli.