Taggia: discarica di materassi alle ex Caserme Revelli, l'area è accessibile notte e giorno nonostante l'ordinanza

Una discarica di materassi e altri rifiuti da alcuni giorni è presente all'interno delle ex Caserme Revelli di Taggia. Il problema va oltre alla inciviltà mostrata da chi ha lasciato questi oggetti davanti a uno dei punti raccolta della Caritas.

Qui la notte è terra di nessuno. Nessuno fa rispettare l'ordinanza di chiusura del compendio comunale. Quindi chiunque può entrare all'interno e agire indisturbato. Per scaricare quei materassi, il televisore e tutto il resto ci deve essere voluto del tempo e più di una persona. In più si tratta dello stesso punto da dove emergono dal suolo anche i resti dei precedenti abbandoni, vetri in particolare. Insomma, ci troviamo in tutto e per tutto davanti a una discarica abusiva.

A questo si sommano anche altri ritrovamenti: siringhe e preservativi usati. E' successo alcuni mesi fa ma ad oggi la situazione non è cambiata. Chi porta il cane a passeggio la sera nelle ex Caserme Revelli sa che deve stare attento e che è bene non avventurarsi in alcune zone più interne. Questo accade quando è buio ma di giorno la situazione non è delle migliori, quando spesso l'area viene usata dai ragazzi per farci gare con i motorini.