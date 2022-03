Ospedaletti: numerose le iscrizioni per la Rievocazione Storica del circuito prevista per il 4 e 5 giugno

Dopo aver ufficializzato la data di svolgimento della Rievocazione Storica del Circuito di Ospedaletti quest'anno dedicata alle moto, al Comitato organizzatore stanno arrivando numerose iscrizioni oltre a diverse richieste di informazioni.

L'apertura della pagina www.circuitospedaletti.org completamente rinnovata, ha incrementato il numero delle iscrizioni che stanno giungendo da semplici appassionati, collezionisti di ogni età e da tanti campioni del passato che hanno già confermato la loro disponibilità a partecipare dal 4 al 5 giugno all'evento che si è svolto l'ultima volta nel 2019 per le auto e nel 2018 per le moto.

Il presidente del Comitato Circuito Ospedaletti, Raffaele 'Jug' Cardone dice: “Alcuni giorni fa sono stato a Valencia per un evento simile al nostro ed ho incontrato ex campioni spagnoli che hanno garantito la loro presenza qui con moto di grande prestigio. Oltre a loro, annuncio con gioia la partecipazione di Benedicto Caldarella, pilota argentino che vinse su questo circuito a metà anni '60 in sella ad una Gilera 500 4cilindri e che mi ha confermato di aver già comprato il biglietto aereo per essere qui con noi alla bella età di 82 anni!”

Dopo quattro anni (tre per le auto) e due rinvii dovuti alla pandemia, il ritorno della Rievocazione sta suscitando interesse e attesa, e viene anche confermata l'alternanza con le auto storiche che torneranno protagoniste nel 2023.