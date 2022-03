Esce fuoristrada per cause ancora in via d’accertamento ma, probabilmente per un’errata manovra e finisce nella fascia sottostante.

Sfortunato protagonista oggi pomeriggio un uomo 80 anni, che si trovava in via Fanny Roncati Carli. L’auto è capottata ma, fortunatamente l’uomo se l’è cavata con due traumi cranico e toracico, ma senza gravissime conseguenze.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Imperia, che ha portato l’80enne in codice giallo, in ospedale.