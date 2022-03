Vallebona: camionista 53enne trovato ieri senza vita sul suo Tir parcheggiato sull'autostrada a Sestri Levante

Un camionista di Vallebona, Carmelo Perri di 53 anni, è stato trovato morto ieri mattina sul suo Tir, nell’area di servizio ‘Riviera Sud’ di Sestri Levante, sull’autostrada A12 Genova-Livorno.

Lo scrivono oggi Stampa e Secolo. L’uomo lavorava per un’azienda di Bordighera e aveva avvisato che si sarebbe fermato a dormire in quell’area. Ieri mattina è stato dato l’allarme perché non rispondeva al telefono.

Intervenuti sul posto, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Lascia 2 figli, Francesco e Valentina.