Bordighera: raccolta di beneficenza all'Ok Market a favore degli ucraini presenti nel Comune

Anche al supermercato Ok Market in piazza Garibaldi, è possibile partecipare alla raccolta di beneficenza in favore degli ucraini presenti nel Comune fuggiti dalla guerra nel loro Paese. Sul posto gli uomini e le donne della Protezione Civile e quelli della Croce Rossa Italiana, pronti a ricevere e preparare i prodotti che aiuteranno i bisognosi.



Ricordiamo, come riportato sul volantino, che è possibile donare, riso, carne in scatola, succhi, legumi in scatola, olio, zucchero, biscotti, marmellate, omogeneizzati, caffè, formaggini.



Un'iniziativa promossa dalla Città delle Palme insieme a tutte le associazioni che si occupano di assistenza umanitaria e, naturalmente, alla Parrocchia di Terrasanta dove prosegue la raccolta di Padre Faustino Kushnir.