Libere professioni, Regione istituisce tavolo permanente come osservatorio. Consigliera Russo: "Ringrazio l'Assessore Berrino per avere dato seguito alla mia richiesta”

"È notizia di oggi che la giunta della Regione Liguria ha istituito il Tavolo permanente in funzione di Osservatorio sulle libere professioni. Ringrazio l'assessore al Lavoro Gianni Berrino per avere mantenuto ciò che aveva promesso in Consiglio regionale lo scorso novembre a seguito del mio ordine del giorno avallato dal gruppo consiliare e approvato all'unanimità da tutti i consiglieri", così la consigliera di Fratelli d'Italia Veronica Russo.

"Fratelli d'Italia è da sempre vicino ai lavoratori autonomi, forza trainante della Nazione. La nascita di questo Tavolo serve ai tanti liberi professionisti liguri che, dopo più due anni di pandemia, necessitano risposte urgenti ed indifferibili in termini di difesa della propria specificità ed identità, di riduzione della pressione fiscale e di semplificazione delle incombenze burocratiche", aggiunge Veronica Russo.