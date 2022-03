Coronavirus: numeri in aumento e tasso di positività sopra il 14%, in provincia oggi 167 nuovi contagi

Numeri anche oggi in aumento, soprattutto il tasso di positività che cresce nuovamente in regione e nella nostra provincia, nel quotidiano bollettino Covid della Regione.

Sono infatti 1.572 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 11.137 tamponi effettuati (3.472 molecolari e 7.665 test rapidi antigenici), uno ogni 7,08 pari al 14,11%.

Nella nostra provincia sono 167 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 258 del savonese, gli 862 di Genova e i 283 di Spezia. Calano un po’ i ricoveri su base regionale e rimangono stabili in provincia.

Da registrare purtroppo quattro morti, uno dei quali nella nostra provincia. Un uomo di 85 anni.