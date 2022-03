Record in visualizzazioni per 'All'improvviso', brano del giovane cantautore di Ceriana Paolo Martini

Supera le 40.000 visualizzazioni su youtube in poco tempo il video dell’ultimo brano - ‘All’improvviso’ - del giovane cantante Paolo Martini di Ceriana, un vero record per una produzione musicale locale. Paolo canta il brano con la sua splendida voce e ha scritto anche le musiche. Il testo parla dell’amicizia e della perdita tragica di un amico, ma senza tristezza, e il video, molto suggestivo, è girato nelle Alpi Liguri (i due protagonisti del filmato sono lo stesso Paolo e Federico Campagnani, anche lui un giovane artista di Ceriana). Leggendo le centinaia di commenti sotto il video si può capire come questa canzone abbia suscitato interesse e profonde emozioni, con un apprezzamento davvero unanime ed entusiasta.

La grande novità è che da pochissimi giorni sul canale youtube di Paolo Martini è uscito il video di una prima cover: il giovane cantante ha interpretato il difficile brano di Elisa, cantato all’ultimo Festival di Sanremo, dal titolo ‘O forse sei tu’, accompagnato dal solo pianoforte suonato da un eccellente Simone Petullà. Ma le sorprese non finiscono qua. Sabato 26 marzo alle ore 14 uscirà infatti un’altra cover, dove invece Paolo interpreterà il brano dei Maneskin ‘Torna a casa’, accompagnato solo da una chitarra elettrica, suonata invece dal bravissimo Davide Zappia. Si tratta di due prove di bravura che dimostrano il grande talento di Paolo, e certamente stupiranno gli ascoltatori (nell’immagine ci sono Paolo Martini e i suoi due amici musicisti, anche loro di Ceriana, Simone Petullà e Davide Zappia). Paolo Martini nel frattempo sta lavorando ad alcuni brani inediti, con l’idea di far uscire presto un album che raccolga tutte le sue composizioni.

Tutti sono invitati a seguire questi due ultimi video e a iscriversi al canale youtube di Paolo Martini. Prosegue intanto la sua seconda attività: Paolo gioca infatti a calcio nella squadra dell’Ospedaletti.

Per vedere la prima cover: https://www.youtube.com/watch?v=esZyGtHW_fg