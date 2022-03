Vallecrosia: venerdì mattina il Consiglio comunale, in discussione una raffica di interpellanze

E’ stato convocato per venerdì prossimo alle 9, in videoconferenza, il Consiglio comunale di Vallecrosia, che si potrà seguire sulla home page del sito del comune.

All’iordine del giorno l’adozione della variante al vigente progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime e, di seguito, una serie di interpellanze.

Quelle del gruppo ‘Voi con noi per Vallecrosia’: sul verde pubblico, su via Primo Maggio, sul parcheggio di via Don Bosco e via Colonnello Aprosio, sulla cura e manutenzione della Foce del torrente Verbone, sul civico Cimitero, sulle problematiche relative ai giardini accanto alla pista di pattinaggio, sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul dissuasore di traffico sul lungomare Marconi.