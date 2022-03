I Carabinieri più giovani della provincia nel servizio di controllo del sabato sera per avvicinare i ragazzi alla legalità

Maxi servizio di controllo, sabato scorso, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale, nelle zone più frequentate del litorale, tra Imperia e Ventimiglia. Sono stati impiegati circa 20 militari, coordinati da due ufficiali e quattro Marescialli, che hanno identificato circa 150 persone (per la maggior parte adolescenti) con un presidio mobile che ha spaziato lungo l’intera area provinciale.

Non sono state segnalate emergenze particolari, salvo tre episodi di disturbo alla quiete pubblica a Imperia, Sanremo e Bordighera, bloccati dall’intervento dei militari.

Il servizio è stato improntato alla prevenzione, tanto che diverse ragazze e ragazzi (alcuni dei quali avevano già assistito agli incontri che l’Arma organizza periodicamente nelle scuole nell’ambito del progetto di ‘Educazione alla legalità’) si sono fermati a scambiare qualche parola con i militari. E’ stato forse il momento più qualificante del servizio, perché i Carabinieri hanno avuto modo di spiegare la natura dello stesso e la loro funzione, ovvero essere al servizio del cittadino, prevenendo e intercettando comportamenti incivili o costituenti reato che, in ultima analisi, sono un aspetto ‘patologico’ di un ‘divertimento’ male inteso.

“Siamo qui con voi e per voi, perché possiate divertirvi tranquillamente e senza pericoli” è stato il leit-motiv che i militari hanno diffuso. Inoltre, il Comando Provinciale ha disposto l’impiego di un congruo numero di Carabinieri di giovane età, così da ridurre il divario generazionale tra i militari e i ragazzi: l’intuizione si è rivelata positiva, avendo permesso di tramutare l’iniziale ‘timore reverenziale’ verso l’uniforme in un rapporto colloquiale e sereno, tanto che l’attimo in cui i Carabinieri hanno detto “Volete vedere la Giulia?” riferendosi all’auto di servizio, è stato accolto come spunto per passare qualche momento diverso dal solito.