Camporosso: l'associazione Aceb scende in campo per una raccolta straordinaria per il popolo ucraino

L'associazione Aceb sta effettuando una raccolta fondi straordinaria per acquistare beni di prima necessità, alimenti a lunga conservazione, medicinali, prodotti per i neonati e cibo per gli animali.

Per fare una donazione, è possibile visitare il sito internet www.aceb-ets.com e cliccare su 'Emergenza in Ucraina'.

"Sono moltissimi i cittadini che vogliono dare il loro contributo - dicono dall'Aceb - vogliamo che per loro sia sempre più facile attivarsi e che la mancanza di trasparenza e chiarezza non siano più d’ostacolo alla generosità. Abbiamo già fatto nel 2020 ad inizio pandemia una raccolta straordinaria schierandoci con i Volontari delle CRI e P.A. della nostra provincia, acquistando per oltre 2.500,00 euro mascherine ffp2 e chirurgiche, guanti, tute ad alta protezione, copricalzari, termometri, occhiali protettivi, ecc. Un'altra raccolta è stata fatta nel 2021 dopo la morte del nostro vice Presidente Monica Ligustro, oltre 6.000,00 euro di donazioni, acquistando una stanza per gli abbracci, un monitor multiparametrico, un defibrillatore, bambole terapeutiche e donato 1.000,00 euro al gattile per la nuova recinzione..

L'associazione di Camporosso si mostra nuovamente al servizio dei bisognosi, come ha già fatto in precedenza in altre occasioni, con serietà e dedizione. Secondo quanto sarà raccolto, saranno pagate le spese di gasolio e autostrada per permettere ad un'associazione locale di raggiungere l'Ucraina e consegnare il materiale.