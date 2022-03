Ventimiglia: danneggiate due palme per 8mila euro, il Comune le sostituirà

Manutenzione e cura dei particolari sul territorio ventimigliese, pulizia marciapiedi lungomare e lavaggio nelle zone in cui sono state sistemate le trappole per contenere lo spiacevole fenomeno della processionaria. Impegno quotidiano lungo le strade che vede, purtroppo, anche episodi spiacevoli, come quanto accaduto ad alcuni esemplari di palma sul lungomare.



Dall'Amministrazione fanno presente di averne trovate due in pessime condizioni, una danneggiata probabilmente mediante l'utilizzo di acido e l'altra modificata per favorire le manovre di qualche furgone in cerca di spazio per la sosta. Un danno totale dall'ammontare di ben 8000 euro. Rammarico da parte del Comune, per i due alberi piantati soltanto poco tempo fa, che ora dovranno essere necessariamente sostituiti.