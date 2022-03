Sanremo: è morto Marco Spinella, il rider era in coma dopo l'incidente avvenuto alla vigilia di Natale

Non ce l'ha fatta Marco Spinella il 34enne coinvolto in un incidente in via Roma a Sanremo, il 24 dicembre 2021. Era un rider ed è stato falciato da una smart all'altezza dell'incrocio con via Asquasciati.



Il 34enne aveva avuto la peggio ed era stato sbalzato a diversi metri di distanza. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi ed era stato ricoverato d'urgenza. Da quella drammatica notte il matuziano era rimasto in coma, fino al drammatico epilogo odierno.