Nuovi autovelox a Imperia: la Prefettura ha dato l'ok al Comune, indicando quattro punti in città

La Prefettura ha dato l'ok all'installazione di autovelox su quattro strade di Imperia. La richiesta è arrivata dal Comune e si riferisce a vie dove si è registrato un alto tasso di incidenti.



I rilevatori potranno essere installati su: via Aurelia, loc. Garbella all’altezza del ponte sul torrente Prino e dell’intersezione su strada Poggi (al confine con la strada extraurbana SS1 Aurelia); via Nazionale, all’altezza civico n. 103;via Argine Sinistro, all’altezza del civico n. 54; sottopasso ferroviario – Via Goffredo Alterisio, all’altezza del parcheggio.



Si tratta di zone dove le condizioni strutturali, plano- altimetriche e di traffico, impediscono di poter fermare i veicoli senza recare pregiudizio alla circolazione, garantire la fluidità del traffico e altresì l’incolumità degli stessi agenti operanti e dei soggetti controllati. Oltre a questo il decreto autorizzativo della Prefettura indica che l’installazione degli autovelox dovrà essere portata a conoscenza degli utenti della strada mediante segnalazione con apposita cartellonistica.