Ventimiglia: lotta alla Processionaria, serie di interventi in città. Scullino "Fenomeno diffuso e difficile da combattere"

A Ventimiglia parte il progetto per il trattamento della processionaria con trappole di ultima generazione. La conferma arriva dal Sindaco Scullino, insieme all'assessore all'igiene pubblica Matteo De Villa.

“E' un intervento nei punti più critici segnalatici - dice il Sindaco Scullino – e, quindi, abbiamo iniziato dalle scuole elementari di Latte e di via Roma, oltreché in alcune vie della città, ad esempio sui pini di via Gramsci. Non è quasi possibile coprire tutto il territorio, visto che i pini e il fenomeno è molto diffuso. Non è facile risolvere il problema”.

“Sappiamo - continua l'assessore Matteo De Villa - che purtroppo, la processionaria può essere molto pericolosa per i bambini, cani e gatti perché, se si tocca, se si entra in contatto con questo bruco, si crea un'irritazione. In poco tempo si possono scatenare anche altre gravi reazioni a occhi, mucose e vie respiratorie. E' un fenomeno naturale ma molto fastidioso, cerchiamo di intervenire dove serve e a richiesta”.