Bordighera: c'è l'ok della giunta sui nuovi marciapiedi tra via Regina Margherita e corso Italia

Continuano le attività di rifacimento dei marciapiedi nel Comune di Bordighera. Dopo alcuni interventi già terminati e mentre sono in corso i lavori in via Vittorio Emanuele - angolo con via Noaro, la Giunta ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per il tratto di via Vittorio Emanuele (lato monte) compreso tra via Regina Margherita e corso Italia. Avrà ora inizio lo svolgimento delle procedure per l’affidamento.​



"Stiamo portando avanti il nostro programma, con un duplice obiettivo: più cura e decoro per il contesto urbano e più sicurezza per i pedoni - commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Laganà - Abbiamo completato alcuni cantieri per i marciapiedi nella zona ovest, abbiamo compiuto un intervento che ha dato un nuovo volto all’area antistante il Palazzo del Parco e ora questo nuovo progetto per il cuore della città con un investimento di 200.000 euro interamente finanziato dalle casse comunali. Altre opere saranno pianificate a seguire per i marciapiedi di altre aree di Bordighera".