Ospedaletti: ok del comune al progetto per la promozione della sentieristica nell'entroterra

Anche l’Amministrazione comunale di Ospedaletti punta al turismo dell’outdoor con l’instaurazione di percorsi pedonali, visto il crescente interesse per l'escursionismo e la possibilità di fruire del territorio per 12 mesi l'anno.

L'Assessorato allo Sport e Turismo ha deciso infatti di realizzare a scopo turistico dei depliants con cartine dei sentieri del territorio comunale di Ospedaletti e informazioni di interesse escursionistico, paesaggistico e turistico locale. L’incarico è stato affidato alla Cooperativa Sociale Arcadia Liguria da Scoprire.

Verranno diffusi 2.000 depliant con cartine dei sentieri del territorio comunale e informazioni di interesse escursionistico, paesaggistico e turistico, con traduzione dei testi in lingua inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo. “Dobbiamo anche intervenire direttamente sui percorsi – evidenzia l’Amministrazione - per segnalare debitamente i sentieri, renderli percorribili e sistemare delle paline segnaletiche sugli incroci principali, nonché installare in piazza Europa, piazza principale, un panello indicativo dei percorsi indicati sulla cartina realizzata dalla Cooperativa Arcadia in collaborazione con l'ufficio sport e turismo.

Partirà quindi il progetto ‘Valorizzazione percorsi a piedi’, proposto dalla cooperativa sociale ‘Arcadia Liguria da Scoprire’.