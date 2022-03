Imperia: doppio incidente contemporaneo in via Delbecchi e via Nizza, due centauri lievemente feriti (Foto)

Doppio incidente in contemporanea a Imperia, intorno alle 16 di oggi. Il primo ha visto sfortunato protagonista il rider di un noto rivenditore di kebab, che ha sbattuto violentemente contro un furgone, in via Delbecchi a Imperia.

L’uomo è caduto a terra e, sul posto, è intervenuta la Croce Rossa di Imperia che lo ha stabilizzato e poi portato in ospedale, in codice giallo di media gravità.

Il secondo si è registrato in via Nizza, dove un altro motociclista è finito a terra a causa della mancata precedenza da una Saab tedesca. In questo caso è intervenuta la Croce Bianca che ha portato il centauro (un 16enne) in ospedale, sempre in codice giallo di media gravità.