Ventimiglia: entro giugno via al secondo tratto della ciclabile, Scullino chiede aiuto alla Regione per la scogliera a protezione della costa (Video)

L’apertura del primo tratto di pista ciclabile dà il via a una serie di interventi che rivoluzioneranno il lungomare della Città di Confine.

A pochi minuti dal taglio del nastro, il sindaco Gaetano Scullino ha subito annunciato il via alla pratica per completare anche il secondo lotto e anche l’ipotetico periodo di inizio lavori: tra maggio e giugno. Andrà da via Tacito a via Dante.

Il primo cittadino, inoltre, ha chiesto alla Regione Liguria un aiuto per la costruzione delle scogliere a protezione delle spiagge, della costa e anche della nuova pista ciclabile. “Questa ciclabile deve essere salvaguardata con una scogliera soffolta, è una zona vicina al mare e dobbiamo proteggerla - ha dichiarato il sindaco Scullino - entro maggio o giugno avremo i lavori per il secondo tratto da via Tacito a via Dante”.

“Stiamo ragionando per alcuni finanziamenti per proteggere la costa dalle eventuali mareggiate” ha risposto l’assessore regionale all’Urbanistica, Marco Scajola.