Bordighera: è mancato Silvano Delicati, il ricordo e i cordoglio dell'ABC Bordighera

L'ABC Bordighera comunica che oggi è mancato Silvano Delicati. Atleta, tecnico ed attuale dirigente.



"Difficile se non impossibile trovare parole e frasi adeguate per descrivere il vuoto che ci ha lasciati, un vuoto che sarà comunque riempito dal ricordo di tutti i momenti che abbiamo avuto l’onore di condividere con questo uomo tenace e forte, nello sport e nella vita, capace di affrontare anche le sfide più dure con determinazione e ostinazione per raggiungere i traguardi prefissati.

Indimenticabile la sua grinta ed il suo spirito di sacrificio in campo, un vero esempio per tutti i compagni di squadra, la stessa grinta e lo stesso spirito di sacrificio poneva nella vita di tutti i giorni, dal lavoro agli affetti più cari, Silvano non badava a fatica e difficoltà, sempre disponibile e instancabile..

I funerali si svolgeranno lunedì 7 Marzo alle 14.30 alla chiesa di S.Rocco di Sanremo (zona Foce). Sentite condoglianze alla famiglia...".