Ventimiglia: pubblicato il terzo bando per la vendita dell'ex scuola di Trucco, deserti i primi due

Nell'elenco degli immobili non considerati strategici dall'amministrazione e, perciò, destinati alla vendita è stato inserito l'ex scuola di Trucco di Civitas, società in liquidazione. I primi due avvisi di vendita dedicati sono andati deserti, nessuna offerta è stata presentata entro il limite previsto dai bandi. L'amministrazione, quindi, procede con il terzo.

L'immobile è in vendita nelle condizioni in cui si trova, per un valore stimato di 201.596 euro, cifra che rappresenta anche la base d'asta e nessuna offerta inferiore sarà considerata.

Le offerte dovranno essere presentate presso lo studio del liquidatore a Bordighera in via Agostino Noaro, 10, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, fino alle 12 del 1° aprile.

Le offerte di acquisto sono ritenute irrevocabili e inefficaci se saranno presentate oltre il limite stabilito e/o saranno inferiori al prezzo di base determinato, se la busta è priva anche di uno solo degli elementi richiesti. Deve contenere la domanda e l'offerta debitamente sottoscritta, le generalità anagrafiche complete dell'offerente, l'indicazione dello stato civile, quella di residenza o domicilio, dati catastali, il prezzo offerto e il termine entro il quale l'offerente intende procedere all'atto di acquisto qualora si aggiudicasse l'immobile, la dichiarazione di aver preso visione della stima e l'indicazione che l'offerta d'acquisto è irrevocabile.