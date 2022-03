Ventimiglia: prima raccolta dei rifiuti nella zona in cui sorgeranno 1.100 parcheggi

È stata fatta una prima raccolta dei rifiuti sulle ex aree ferroviaria concessa al Comune di Ventimiglia ove si stanno realizzando i nuovi 1100 parcheggi.



"In particolare è il caso del nuovo realizzando parcheggio di Corso Genova. Il risultato della raccolta di rifiuti abbandonati dai migranti è impressionante - dice il Sindaco Scullino -, come si vede dalla foto. Si conferma quanto giustamente gli abitanti di San Secondo, attraverso il loro Comitato di quartiere, hanno più volte segnalato all'ASL e alle Ferrovie dello Stato ad intervenire. Noi - continua il Sindaco Scullino -, ove abbiamo competenza interveniamo, anche se non è mai abbastanza, il territorio è molto vasto. La questione è enorme e ci impegna su più aspetti - ricorda Scullino -. Dobbiamo affrontare problemi igienico sanitari, di decoro urbano e soprattutto di sicurezza".



"Abbiamo avuto anche comunicazioni ufficiali, tornando al cantiere del parcheggio di Corso Genova, da parte della direzione dei lavori del cantiere - dicono dall'Amministrazione -. Aspettiamo notizia dal ministero dell'interno, conclude il Sindaco Scullino, per capire se ci sono i soldi e le intenzioni di aprire la nuova area stranieri in zona Rio Sorba. Abbiamo la fortuna di avere una prefettura molto attiva, se verranno superate dal Ministero le problematiche burocratiche forse prima dell'estate riusciremo a dare ospitalità solo temporanee per i migranti in transito, chi non ha bisogno deve essere allontanato ed espulso. In questo periodo, in cui abbiamo gli Ucraini costretti a scappare dalla loro terra a seguito di questa scellerata guerra, dobbiamo dare prioritariamente accoglienza a chi ne ha davvero bisogno e che scappa dalle bombe e dai carrarmati. Le prime famiglie di Ucraini stanno arrivando anche a Ventimiglia per ricongiungersi temporaneamente con i loro cari".