La Confartigianato di Imperia ricorda Aldo Viazzi storico presidente dei gelatieri

La Confartigianato di Imperia ricorda con grande affetto Aldo Viazzi, per tanti anni dirigente e Presidente della categoria gelatieri. Un ruolo che ha sempre ricoperto con grande impegno e passione, come testimoniano le molte iniziative per le quali si era adoperato in prima persona come il Campionato del gelato.

Fermo sostenitore della qualità dei prodotti, che portava avanti con battaglie sindacali, è stato spesso protagonista di dimostrazioni e laboratori in occasione degli eventi organizzati sul territorio ligure.

Oltre alla sua attività all’interno dell’associazione, Viazzi si distingueva per il proprio lavoro caratterizzato da una continua ricerca in cui univa tradizione ed innovazione. Ne sono un esempio i gusti di gelato che creava, talvolta andando anche alla scoperta di frutti esotici che faceva scoprire ai clienti attraverso le sue produzioni. A lui si deve poi la nascita dell‘Accademia della Gelateria Italiana.

La Confartigianato, ricordandolo sempre sorridente ed entusiasta in ogni sua attività, si stringe intorno alla famiglia di Aldo Viazzi porgendo sentite condoglianze.