Sanremo: il comitato PAT segnala l'abbattimento di un eucaliptus interno al giardino della villa Aloha (Foto)

“ Come ormai accade sempre più sovente, anche oggi è stato segnalato al 'Comitato Paesaggio Alberi Territorio' l'abbattimento di un albero di alto fusto. In questo caso si tratta purtroppo del maestoso eucaliptus interno al giardino della storica villa Aloha di Sanremo, corso Inglesi n.401 ”. Con queste parole il 'PAT' interviene oggi per segnalare un nuovo abbattimento sul territorio.

“L'esemplare è ultracentenario, con un diametro alla base di oltre 2 metri e di altezza oltre 20 metri, che gli conferiscono i requisiti di monumentalità di fatto - dicono del comitato - in pratica stanno abbattendo un monumento verde che inspiegabilmente non è stato vincolato ma che vanta il primato per essere tra gli eucaliptus più vecchi in Italia e d'Europa, a detta degli stessi addetti all'abbattimento. Recati sul posto abbiamo verificato lo stato dei lavori, parlato con gli operai che ci hanno informato dell'autorizzazione comunale. Abbiamo sollevato perplessità circa la mancanza di una controperizia di verifica, che questo gigante meriterebbe”.