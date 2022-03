Sanremo: emergenza rifiuti, Amaie Energia punta ai fondi PNRR per un sito di stoccaggio (Video)

Sanremo e la provincia sono di nuovo in piena emergenza rifiuti, tanto da iniziare a breve con la forzata ‘esportazione’ in provincia di Savona con conseguente rincaro sulle spalle dei cittadini. Inevitabile, quindi, cercare soluzioni alternative come è altrettanto inevitabile guardare al futuro con nuovi sistemi che possano portare alla tanto agognata indipendenza.

La speranza arriva dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con la pioggia di milioni in arrivo e la possibilità di candidarsi per realizzare progetti al momento impossibili da finanziare. Amaie Energia punta ai fondi del PNRR per la realizzazione di un sito di stoccaggio, vera rivoluzione per la gestione dei rifiuti su scala locale.

“L’azienda sta presentando un progetto per i finanziamenti PNRR per un sito di stoccaggio dei rifiuti che differenziamo - commenta ai nostri microfoni l’assessore Lucia Artusi - consentirà ad altre aziende di partecipare alla vendita dei nostri rifiuti e consentirci di avere un guadagno, ora non possiamo farla perché non abbiamo un sito idoneo”.