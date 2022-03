Bordighera: rimossi i ginkgo biloba all'interno del nuovo parcheggio di piazza della Stazione

Sono stati rimossi gli alberi ginkgo biloba che adornavano il centro del nuovo parcheggio di piazza della Stazione. Gli esemplari avevano generato le polemiche da parte dell'opposizione a causa della loro sofferenza riscontrata durante le manovre effettuate dalle vetture che, in alcuni casi, andavano ad impattare contro il loro esile tronco.

In un primo momento erano state installate alcune recinzioni a protezione degli alberi. Durante gli ultimi giorni altri automobilisti distratti hanno colpito le piante, sradicandole.

Ora non ci sono più, permettendo così ai veicoli maggiore libertà di movimento. Dall'amministrazione fanno sapere che si occuperanno della salvaguardia degli alberi evitando, ovviamente, altri problemi di questo genere. Quello che conta, in fondo, è la loro salute e fa piacere saperli al sicuro.