Taggia: domani pomeriggio alla Croce Rossa i tamponi gratuiti per la popolazione locale

La Croce Rossa di Sanremo e Taggia domani nuovamente al servizio della popolazione per i tamponi Covid-19. Domani la Cri di Taggia sarà, di fronte alla propria sede, a disposizione dei cittadini tabiesi.

L’appuntamento è fissato tra le 15 e le 18 e la delegazione tabiese di Croce Rossa Sanremo sarà operativa con il servizio di tamponi rapidi gratuiti, con particolare riguardo per gli studenti e i lavoratori. I volontari saranno a disposizione dalle 15 alle 17,30. Per chi non lo sapesse la sede della Cri a Taggia è situata in regione Braie, a fianco alla Bocciofila.