Ventimiglia: fenomeno migranti, duro attacco di Scibilia (Confesercenti) "Siamo stufi e preoccupati"

“Siamo stanchi e preoccupati, siamo stufi. La situazione a Ventimiglia sta precipitando e la gente non regge più la situazione”.

Sono le parole di Sergio Scibilia, segretario di Confesercenti che interviene sul fenomeno migranti nella città di confine. “Non si vuole affrontare la problematica per quello che è – prosegue – visto che abbiamo un aumento dei flussi migratori in Italia che si ripercuote a cascata su tutto il territorio, fino a terminare nelle città di frontiera. La mancata volontà di aprire un centro di accoglienza ha nuovamente acutizzato l’emergenza, alimentando e fatto aumentare i traffici illeciti e di conseguenza la presenza di delinquenti e di organizzazioni malavitose che sfruttano queste povere persone, estorcendo denaro o utilizzandoli come manovali della criminalità. La presenza massiccia delle forze dell’ordine e il loro quotidiano impegno non è sufficiente perchè il lavoro svolto dagli agenti non è sorretto da una efficace legislazione. Il sistema delle espulsioni dei cittadini stranieri che delinquono in Italia non funziona e, di tutto questo, la città di Ventimiglia sta pagando un duro prezzo. Ormai le strade – prosegue Scibilia - sono una palestra aperta per molti che spacciano, trafficano, rubano e usano violenza gratuita per danneggiare le persone, i negozi. La linea della sopportazione è stata superata, il ripetersi di fatti criminosi sta acutizzando la crisi”.

Confesercenti chiede nuovamente la riapertura del centro di accoglienza per poter offrire umanità ed un aiuto a chi è in difficoltà: “Chiediamo anche al Governo di rafforzare gli accordi con i paesi esteri per garantire efficacia e applicabilità alle espulsioni. Chi delinque, ruba, spacca una vetrina, fa uno scippo o spaccia droga in Italia – prosegue Scibilia - deve essere considerato un soggetto indesiderato e rispedito a casa sua. Non è più sopportabile la demagogia di quella politica che ‘sfrutta’ il problema immigrazione e scarica i problemi sui cittadini e sugli operatori commerciali, costretti a subire”.

“Ventimiglia sta perdendo ogni giorno attrattiva turistica e commerciale – termina il segretario di Confesercenti - le nostre attività commerciali hanno un consistente calo d’affari che peggiora la crisi Covid. La mancanza di sicurezza è percepita in modo elevato e diffusa e allontana la clientela più preziosa che sceglie altre mete, saltando Ventimiglia”.