Sanremo: servizi e supporto al business per imprese neonate nel nome del turismo sostenibile, la Pigna sarà centrale per il progetto ‘Sinturs’

Arriva anche a Ponente il progetto ‘Sinturs’ finalizzato agli “aiuti alle nuove imprese di aree marginali per l’acquisizione di servizi nella filiera del turismo sostenibile”. Il Comune di Sanremo sarà capofila per la gestione dei finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea.



A presentare il progetto è stato questa mattina l’assessore Lucia Artusi insieme ai tecnici e ai rappresentanti del Comune di Sanremo oltre al segretario generale, Stefania Caviglia e ai rappresentanti del comparto turistico. ‘Sinturs’ (Servizi Innovativi per il Turismo Sostenibile) prevede la selezione di 12 imprese neocostituite che saranno beneficiarie di servizi gratuiti di supporto al business nei settori riconducibili all'economia blu e verde della filiera del turismo sostenibile.

'Sinturs', su impulso dell'assessore Lucia Artusi, entra ora nella sua fase esecutiva. Lunedì sarà pubblicato sul sito del Comune di Sanremo l'avviso di partecipazione al progetto con la prevista la selezione delle 12 imprese.

Possono chiedere di ricevere i suddetti servizi gratuiti le piccole medie imprese costituite da non più di due anni o non più di tre anni se l'impresa ha un brevetto o caratteristiche di innovazione, operanti nella filiera del turismo sostenibile quali, a titolo di esempio, le imprese di artigianato artistico e di qualità, i produttori e le imprese di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari tipici, ristorazione e comparto alberghiero.

L'avviso rimarrà aperto sino al 31 luglio e i servizi saranno erogati gratuitamente a tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti fino ad almeno 12, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le aziende selezionate potranno ricevere servizi e consulenze per un importo massimo di 9 mila euro ciascuna, servizi e consulenze che potranno essere erogati entro il 31 dicembre e che riguardano, ad esempio, il miglioramento della comunicazione, il rafforzamento della gestione di impresa, lo sviluppo delle attività di marketing, la definizione e implementazione del business plan.

Oltre a Sanremo e alla Liguria, 'Sinturs' coinvolge anche Corsica, Sardegna, Toscana e i dipartimenti francesi delle Alpi-Marittime e del Var situati nella Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

“Sanremo ha accettato di essere capofila perché una zona della città, la Pigna, era ed è considerato oggetto di interesse per lo sviluppo imprenditoriale per settori legati al turismo sostenibile - ha spiegato Maurizio Cavazzone, curatore del progetto - la priorità, quindi, è rivolta al quartiere della Pigna”.