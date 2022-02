Vendita prodotti per capelli online, agli italiani piacciono la comodità e il risparmio

Le statistiche hanno mostrato chiaramente come le persone abbiano intrapreso sempre con più frequenza la strada dell’acquisto online; a contribuire a questa tipologia di consumo sono state le ristrettezze degli ultimi due anni che tra una chiusura e un lockdown hanno spinto le persone a fare shopping in altri contesti. Chi già utilizzava frequentemente questa tipologia di modalità non ha fatto altro che sceglierla con più frequenza, chi invece ancora non la utilizzava per scetticismo si è ricreduto.

a registrare un aumento per il settore è stato soprattutto il settore beauty: la percentuale di vendita online per cosmetici, creme, skincare e prodotti per i capelli è aumentata di molto. Ma quali sono i reali motivi per cui questa modalità ha più successo dell’acquisto in presenza? Ci svela tutto CapelloMio, sito web specializzato nella vendita dei migliori prodotti per capelli online .

Perché gli italiani acquistano prodotti per capelli online

Perché acquistare online piace così tanto? La risposta è semplice e va cercata nelle diverse caratteristiche di questa tipologia di servizio. Per prima cosa, online puoi avere accesso ad una piazza virtuale grandissima dove tutto è più vicino; non dovrai limitarti quindi alle collezioni e ai brand disponibili nei negozi della tua città, ma potrai spaziare andando ad ottenere un catalogo vastissimo di proposte. Il secondo motivo è il prezzo: proprio perché si tratta di una piazza di grandi dimensioni puoi scegliere lo shop online che ti offre i prezzi migliori rispetto al prodotto che desideri acquistare. Un altro vantaggio è anche la rapidità di consegna: moltissimi shop in massimo 2 giorni fanno recapitare a casa il pacco con l’ordine, ecco perché molte persone scelgono questa tipologia di servizio. È davvero tutto qui? Formule promozionali, codici sconto e altre iniziative per fidelizzare fanno in modo che gli utenti si affezionino sempre di più ai diversi store online.

Quanto puoi risparmiare acquistando online

Se desideri acquistare online devi sapere che gli sconti sono effettivi e notevoli; facendo un giro generale sui prodotti si nota come il risparmio si attesta attorno al 24% come media ma ci sono settori, tra cui quello beauty, dove gli sconti sono maggiori. Dalle indagini di mercato si nota come per i prodotti per capelli si possa arrivare a risparmiare il 40% sulla maggior parte delle referenze ma in alcuni casi si può raggiungere il 50%! Prestiamo però attenzione ai prezzi eccessivamente bassi: gli shop online devono avere recensioni positive e fate attenzione proprio ai feedback dei clienti. Non è raro che e-shop fuori dall’Europa possano provare a proporre prodotti scontatissimi; talvolta si tratta di referenze non originali, altre di truffe e altre ancora hanno un costo più basso ma potrebbe bloccarsi il tuo pacco in dogana. Insomma, valuta sempre pro e contro, soprattutto fidandoti delle recensioni dei clienti che hanno acquistato prima di te. Occhi aperti anche al metodo di pagamento: fai in modo che ci siano solo modalità certificate.

Come scegliere i prodotti per capelli online

Come puoi fare per scegliere i prodotti per capelli online? Ci sono diverse modalità. La prima è richiedere un contatto al servizio clienti dello shop online a cui desideri rivolgerti, il personale qualificato è a tua disposizione e potrà aiutarti. Puoi anche contattare il brand tramite social, solitamente su Instagram e Facebook rispondono ai messaggi in modo rapido offrendo un supporto per gli acquisti. Un altro metodo è quello di leggere review di blogger, influencer o appassionate che condividono le proprie opinioni tramite social network o siti web. Ancora, puoi cercare la tua tipologia di capello e cercare di comprendere di cosa hai bisogno: idratazione, effetto anticrespo, protezione per il colore, styling…. insomma hai l’imbarazzo della scelta!

Preferisci acquistare fisicamente potendo parlare vis a vis con un esperto? Ti consigliamo di visitare Pop Shop, lo store fisico dedicato al mondo dei capelli in Corso Colombo 9 a Milano.