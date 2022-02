Al via i corsi di formazione per i docenti di religione: oltre 120 insegnanti al primo incontro

Sono ripartiti i corsi di formazione dedicati ai docenti di religione, firmati Ufficio Scuola Irc, Diocesi Ventimiglia Sanremo.

Quest’anno, oltre ad arricchirsi della collaborazione con la casa editrice la Scuola Sei, aggiungono un tassello. Tra la presenza fissa dei relatori, sempre di grande rilievo, sarà inserita una parte laboratoriale che vedrà protagonisti gli stessi insegnanti. Dunque, “Dalle parole ai fatti”, come si intitola il ciclo di incontri di quest’anno scolastico.

Il primo incontro, seguito online da 120 insegnanti, è stato tenuto dal professor Luciano Pace, che ha parlato di teologia e ambiente. Ad aprire la mattinata di studio la responsabile dell’Ufficio Scuola della Diocesi, professoressa Anna Rosaria Gioeni: “Tengo a sottolineare la novità di quest’anno, voluta dalle due equipe di lavoro e supporto metodologico che hanno contribuito alla realizzazione dei corsi . Quest’anno si è deciso di fare seguire alle relazioni anche incontri laboratoriali per dare vita a confronti costruttivi e per poter lavorare come una grande squadra.E’ fondamentale nel nostro lavoro non rimanere ancorati alle nostre se pur “sane” abitudini ma rinnovarci sempre e prendere spunto dall’operato dei colleghi”.

Entrando nel vivo della relazione, Luciano Pace, docente di pedagogia e didattica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e insegnante di religione sempre in provincia di Brescia, ha parlato della custodia del creato e ambientalismo nell’Irc. Mettendo l’accento sull’enciclica di Papa Francesco Laudato Sii, con l’ausilio di numerose slide, ha affrontato l’argomento da tre angolature diverse in base agli indirizzi scolastici: per l’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Un interessante dibattito ha chiuso l’incontro, che sarà oggetto di un laboratorio in calendario il 5 marzo sempre nell’ambito della formazione dei docenti Irc.