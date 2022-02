Sanremo: 'Aiuti a nuove imprese per turismo sostenibile', giovedì prossimo presentazione progetto 'Sinturs'

Giovedì 24 febbraio, alle 11, a Palazzo Bellevue (Sala degli Specchi) si svolgerà la presentazione del progetto 'Sinturs' finalizzato agli 'Aiuti alle nuove imprese di aree marginali per l’acquisizione di servizi nella filiera del turismo sostenibile' presentato dal Comune di Sanremo come capofila e ammesso al finanziamento dall’Unione Europea.

Presenti l'assessore Lucia Artusi, i tecnici e i rappresentanti del Comune di Sanremo.

Il progetto prevede la selezione di 12 imprese neocostituite che saranno beneficiarie di servizi gratuiti di supporto al business nei settori riconducibili all'economia blu e verde della filiera del turismo sostenibile (quali, a titolo di esempio, le imprese di artigianato artistico e di qualità, i produttori e le imprese di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari tipici, ristorazione e comparto alberghiero).

Nel rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione Covid 19, si invita a comunicare la propria presenza rispondendo alla email: m.pardini@comunedisanremo.it. Sarà anche possibile seguire l’incontro da remoto (il link verrà inviato in seguito). Obbligatorio possedere ed esibire il Green pass in corso di validità.