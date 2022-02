Sanremo: il comitato PAT segnala la presenza di processionaria tra strada degli Olandesi e strada San Pietro (Foto)

“Abbiamo ricevuto segnalazioni da alcuni cittadini dell'infestazione di processionaria dei pini di strada degli Olandesi/San Pietro, sia sul versante autostrada sia quelli posti al di sopra del muraglione che costeggia la strada. La presenza dell’insetto ne minaccia seriamente la sopravvivenza poiché sono colpiti anche gli esemplari più giovani”. Così interviene il comitato PAT per segnalare la presenza di processionaria nella zona tra strada degli Olandesi e strada San Pietro.



“La Regione Liguria ha promosso presso le amministrazioni comunali le modalità con le quali attivarsi per tempo e le azioni opportune da programmare nell’arco dell’anno per contrastarne la diffusione - proseguono dal comitato - è stata predisposta una scheda fitosanitaria e che vale quale indicazione tecnica di prevenzione e contenimento dell’insetto ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino”. All’autorità sanitaria competente (ovvero al Sindaco) competono gli eventuali interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali. Ai singoli privati proprietari dei terreni e delle piante infestate è quindi fatto obbligo di intervenire, conformemente alle linee guida fornite. Contrasto che dovrebbe iniziare con la prevenzione, ma seppur le condizioni di questi esemplari appaiano compromesse, esistono protocolli e metodi per sanificare l'albero e di conseguenza riportarlo in salute”.