Prossima apertura al Parco Commerciale Taggia di un nuovo showroom dedicato a soluzioni e servizi di interior design, per privati e professionisti

Al Parco Commerciale Taggia, in Regione Doneghe, dietro la nuova stazione FF.SS. la famiglia Corradini il 19 febbraio inaugurerà uno showroom polifunzionale di 2500 mq con soluzioni, idee e servizi per la casa, tra cui finiture, cucine, wellness e serramenti, dedicati a privati e architetti. Uno spazio pensato con il desiderio di poter diventare un reale punto di riferimento del settore per la Riviera di Ponente e la Costa Azzurra. Un luogo che intende accogliere e promuovere progetti di casa, di vita, di lavoro e di futuro. Lo spazio sarà ispirato a una nuova idea di essere e di fare insieme, che esalta la vocazione che ha sempre rappresentato la famiglia Corradini ed i suoi valori.

Corradini Home Solution è l’ultimo tassello di una storia lunga 50 anni, iniziata nel lontano 1971 grazie a Savio Corradini, che rileva in gestione una fornace di laterizi e trasforma da attività industriale a commerciale fondando la nota Savio Laterizi.

Negli anni Ottanta viene affiancato dal figlio Alberto, iniziando un’inarrestabile sviluppo. Nei primi anni 2000, dalla fusione con un’azienda storica di Taggia, aumenta la sua crescita, per poi arrivare al 2009, quando, sotto la guida unica della famiglia, l'azienda diventa leader nel settore dell’intera Liguria. Nel 2014 avviene l’entrata definitiva in azienda della terza generazione con Fabio e nel 2020 è la più giovane ad entrare, Sara, che sviluppa l’identità del nuovo marchio e completa le radici.



L'azienda Corradini mette a disposizione, ogni giorno, ovunque nel Ponente Ligure e Costa Azzurra, tutti i prodotti che rispondono alle esigenze di professionisti e privati, garantendo ai propri clienti professionalità, affidabilità e facile reperibilità di materiali.

L’obiettivo è quello di creare uno spazio espositivo che possa offrire servizi non solo per il settore ma anche per la collettività, come uno spazio gratuito di co-working dove poter liberamente usufruire di una moderna area di lavoro, una sala conferenze per corsi e presentazioni, un servizio di progettazione gratuita e in futuro una stazione di ricarica per auto elettriche.

Da sottolineare che l'apertura al pubblico avverrà a partire da lunedì 21 febbraio





Venerdì 25 febbraio si terrà un incontro speciale. Una giornata open day dedicata agli Architetti che comincerà alle ore 11:00 per concludersi alle ore 19:00. A causa delle misure di contenimento del virus Covid è necessario registrarsi al portale show.corradinihome.it e scegliere una delle 4 fasce orarie per effettuare la visita. Durante la giornata saranno presenti i rappresentanti dei marchi oltre al team di Corradini Home Solutions per accompagnare i visitatori all’interno del nuovo showroom.