Sanremo: discarica abusiva in via Palma, una lettrice indignata "Intervenite e fate in modo che non succeda più"

Ecco come si presentava stamattina via Palma nella Pigna di Sanremo. Una piccola discarica abusiva fatta di mobili, vestiti e suppellettili varie, oltre a sacchi di spazzatura, 'rigorosamente' non differenziata.

Un monumento all'inciviltà nel cuore del centro storico. Un problema che c'è stato segnalato da una nostra lettrice indignata di fronte a questo degrado.



"Nella Pigna in via Palma regna l’inciviltà. Sono rimasta basita per lo scempio che mi si è presentato. Come cittadina, che fa la differenziata in modo diligente, chiedo a chi di dovere se è possibile fare in modo che tutto questo non succeda più".