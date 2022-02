Sanità, Toti: “Liguria prima regione ad avere chiuso gara per apparecchi acustici di alta gamma forniti dal servizio sanitario regionale”

“La Liguria è la prima regione in Italia ad avere portato a termine una gara, tramite la Suar (Stazione unica appaltante regionale), che permetterà di avere a disposizione apparecchi acustici digitali di ultima generazione e altissima qualità forniti dal servizio sanitario regionale, senza contributo da parte dei pazienti”. Lo comunica il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti.



“Grazie a questa operazione – spiega Toti – rendiamo possibile un risparmio concreto e significativo per i nostri cittadini che hanno bisogno di un apparecchio acustico, e allo stesso tempo forniamo strumenti di alta gamma. Si tratta di un vero e proprio accordo quadro che vede coinvolti i più grandi e affidabili operatori nazionali assieme ad alcune importanti realtà locali: in questo modo si garantisce non solo la qualità del prodotto, ma anche una grande capillarità di distribuzione. Ogni paziente avrà la possibilità di reperire l’apparecchio acustico praticamente sotto casa, potendo usufruire di una estesa e diffusa rete di distribuzione, manutenzione e assistenza. Così facendo Regione Liguria consolida ulteriormente la sua offerta assistenziale, che si conferma tra le più complete a livello nazionale nel campo della protesica acustica. In questa fase - conclude Toti – stiamo lavorando per agevolare e rendere ancora più fluide le procedure per i pazienti”.