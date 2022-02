Ventimiglia: migranti sulla ferrovia occupano anche un fabbricato, a rischio il parcheggio di San Secondo

Esiste il rischio di blocco dei lavori, alla realizzazione del parcheggio nella zona ferroviaria di San Secondo, vicino a Corso Genova. Lo hanno comunicato, con una lettera inviata al Comune di Ventimiglia, l’Ing. Enrico Grosso e il Geom. Sauro Schiavolini, progettisti dell’intervento.

Nella missiva, in particolare, viene posto l’accento sull’accesso al fabbricato esistente e al proseguimento dei lavori in sicurezza, visto che ora è utilizzato come dormitorio da parte di migranti.

Sono iniziati i lavori di pavimentazione delle aree parcheggio sul lato est dei terreni ceduti dalla ferrovia ed è prevista una durata di circa una settimana ma, successivamente, la prosecuzione dei lavori comporterà la realizzazione della scala di accesso al parcheggio in prossimità di via Dante e il completamento dei parcheggi fino a raggiungere il fabbricato esistente, per predisporre i locali tecnici necessari per l'impianto fotovoltaico e quello di telesorveglianza.

L'edificio, pur essendo all'interno del cantiere, è sempre utilizzato come dormitorio da gruppi di migranti, una quindicina di persone, che in più momenti della giornata si spostano nell'ambito delle aree di lavoro. Secondo i progettisti la situazione non può essere tollerata, in considerazione delle nuove opere da realizzare, con la movimentazione di mezzi d'opera e di materiale di scavo che dovrà essere accatastato in più punti. In più l'impresa dovrà avere accesso esclusivo al fabbricato per predisporre i locali tecnici.

Secondo i progettisti non sarebbe possibile eseguire i lavori in sicurezza, alla presenza di persone che transitano a gruppi o da sole, in qualsiasi ora e momento della giornata lavorativa. I due tecnici chiedono un intervento decisivo delle forze dell'ordine per allontanare definitivamente e in modo permanente le persone in cantiere, in particolar modo dall'edificio attualmente utilizzato come dormitorio, altrimenti c’è il serio rischio di sospendere a tempo indeterminato i lavori.

Il Sindaco Scullino, contattato sull’argomento, ha così commentato: “Al momento in città il fenomeno dei migranti si è leggermente alleggerito, tenuto conto che la Caritas serve circa 100/120 pasti al giorno, dopo essere arrivati fino a 800. Il periodo invernale e i pochi sbarchi hanno calmato la situazione, ma il nostro problema è sicuramente quello dei ‘passeur’ che, di fatto, è gente che delinque e chiede soldi sfruttando la disperazione dei profughi. E sono quelli che creano la percezione di insicurezza in città, spesso ubriacandosi e provocando al patrimonio pubblico e privato. In più, nella zona di San Secondo, si verificano situazioni come quelle evidenziate dai progettisti del parcheggio”.