Sanremo: lite nel pomeriggio e incendio in serata in via Peri a Poggio, le indagini della Polizia (Foto)

Un sopralluogo questa mattina e, sempre nelle ultime ore l’ascolto dei protagonisti della vicenda. E’ al lavoro la Polizia di Sanremo, intervenuta ieri intorno alle 19 e quindi in serata insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco, per una lite prima e per un incendio dopo, in via Peri, nella frazione di Poggio a Sanremo.

Il fatto è accaduto nella piccola via a fianco della chiesa, dove verso le 21 è scattato l’allarme per un incendio divampato al portone di ingresso e alla tettoia di un’abitazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti che, invece, si sono fatti medicare poco prima, al termine di una violenta lite.

Proprio sull'episodio del pomeriggio stanno lavorando gli inquirenti, visto che l’incendio potrebbe essere collegato e, al momento, non si esclude alcuna ipotesi. Le indagini e gli interrogatori potrebbero dirimere la vicenda.