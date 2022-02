Ventimiglia: se Google Maps ti suggerisce di passare dal Colle di Tenda per tornare a Cuneo

“Sei chilometri di coda sulla A6 dopo Vado Ligure. Scegli l'itinerario più veloce, nessun pedaggio. In maniera insistente l'applicazione da smartphone Google Maps ieri sera ci suggeriva di passare in Val Roya attraverso la dipartimentale D6204 per tornare a Cuneo”. Una segnalazione che ci arriva da diversi lettori, rimasti interdetti di fronte alle indicazioni evidentemente errate della nota app Google.

Parliamo infatti di una strada non percorribile, dopo che la tempesta Alex nell'ottobre 2020 ne ha letteralmente spazzato via un tratto prima del tunnel di Tenda, lato Francia. “Come è possibile che una delle app più utilizzate come navigatore satellitare non sia aggiornato sulle strade interrotte? E se fosse stata utilizzata da un turista ignaro del blocco sul percorso? Chissà quanti chilometri avrebbe percorso prima di rendersi conto di aver imboccato una strada senza via d'uscita...”, scrivono ancora i lettori.

Un percorso che, in effetti, non dovrebbe neanche comparire come itinerario alternativo. E che invece la app propone, nonostante un segnale di divieto nel tratto della statale 20 tra Limone Piemonte e il confine con la Francia.