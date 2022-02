Ventimiglia: fino a venerdì sarà esposta in Comune la tela “Leone che viaggia” arrivata dal Belgio

La tela del “Leone che viaggia”, partita dal Belgio ed arrivata a Ventimiglia accolta dal sindaco Gaetano Scullino, è ora esposta nell’atrio del palazzo comunale e lo sarà sino al prossimo venerdì, quando partirà per un altro Lions Club, ad Asti, che si farà carico di portarla a Roma, in occasione della visita del presidente internazionale dell’associazione, Douglas X. Alexander, per mostrarla a tutti i soci Lions.

Proseguirà, poi, il suo viaggio verso Milano, in vista di varcare la frontiera nazionale.

“Accogliere questo quadro – commentano i Lions di Ventimiglia – è stato per noi un grande onore. Lo porteremo ad Asti ed un po’ ci mancherà, ma deve compiere il suo percorso, come simbolo di unione e pace”.