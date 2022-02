Nei laboratori ACAD in provincia di Imperia tamponi molecolari con esito in 160 minuti, "Rispetto alle 48 ore di prima, importante passo avanti"

Tamponi molecolari con esito pronto in poco più di 2 ore e mezzo. Grazie a una convenzione con ALISA, l'ACAD ha attivato un servizio sempre più richiesto nell'ambito degli strumenti per il controllo sulla diffusione del Covid. Si tratta di un'importante possibilità considerando che in media con questo tipo di tampone ci volevano dalle 24 alle 48 ore per un risultato.

"Dobbiamo pensare che il molecolare è il tampone che viene chiesto ad esempio per operazioni in ospedale o cliniche private ma anche per i viaggi all'estero. Abbiamo riscontrato come per l'utenza fosse difficile far coincidere i tempi della refutazione del tampone con la prestazione o la necessità che l'avevano reso necessario. Non dimentichiamo che fino ad oggi ci volevano dalle 24 alle 48 ore per conoscere l'esito di un molecolare. Ora, siamo in grado di offrire un risultato quasi immediato in 160 minuti e siamo sicuri che questo sarà un servizio di forte impatto socio sanitario, a vantaggio di tutta la comunità" - concludono dal laboratorio ACAD di Arma di Taggia.