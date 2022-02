Cade la neve nell'entroterra: Provincia al lavoro per liberare le strade, nessun problema alla viabilità

Strade imbiancate dalla neve nelle vallate della provincia ad un'altitudine minima di circa 800 metri. Gli accumuli maggiori sull'asfalto sono di 20-30 centimetri circa, la precipitazione dovrebbe esaurirsi nelle prossime ore.

La Provincia, con i tecnici dell'Ufficio Strade, ha coordinato l'azione dei mezzi per lo sgombero della neve in particolare sulla Sp 100 Nava-San Bernardo di Mendatica-Monesi, sulla Sp 21 del Colle d'Oggia a Carpasio, sulla Sp 67 al Colle della Melosa in Alta Valle Argentina. La viabilità è garantita senza problemi.

Ove necessario la Provincia provvederà all'utilizzo dei mezzi spargisale.